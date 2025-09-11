$!Por temas de seguridad, San Ignacio cancela Grito de Independencia y desfile cívico

Como una medida preventiva ante los recientes hechos de violencia que se han registrado en la región y con el objetivo de proteger a las familias locales, el Gobierno Municipal de San Ignacio confirmó la cancelación de la ceremonia del Grito de Independencia y desfile cívico que conforman la celebración de las fiestas patrias. Fue a través de un comunicado de prensa publicado en sus redes sociales que el Ayuntamiento de San Ignacio explicó que tras un análisis cuidadoso y evaluando las condiciones de seguridad actuales, se determinó que no es posible realizar estas festividades con tranquilidad y garantías que merecen sus habitantes.

“Sabemos que estas celebraciones son una tradición muy querida, un espacio para convivir y honrar nuestra historia, sin embargo, en este momento no existen las condiciones adecuadas para llevarlas a cabo con alegría, tranquilidad y seguridad que todos merecemos”, se lee. En el comunicado, el Gobierno local reconoció la relevancia de estas festividades, tanto en el ámbito cultural, como social, ya que representan un momento de encuentro familiar y comunitario, así como un espacio para honrar los valores patrios que identifican a los mexicanos.

Sin embargo, las autoridades sanignacenses resaltaron que la prioridad en este momento es garantizar la seguridad tanto de sus habitantes, como de sus visitantes. “Esta decisión, aunque difícil, se toma con la convicción de que lo más importante es cuidar de cada uno de ustedes. Nuestro compromiso es seguir trabajando por un municipio donde las familias vivan en paz y con confianza”. En las últimas semanas, el Municipio ha enfrentado una serie de episodios de violencia que han generado preocupación entre la población, lo que llevó a que la actual administración actuará de manera preventiva priorizando la protección de las familias y preservando la paz social. En este contexto, el Ayuntamiento hizo un llamado a la ciudadanía para que comprenda esta decisión y participe en la conmemoración de manera simbólica desde sus hogares para mantener viva la esencia de las fiestas patrias.