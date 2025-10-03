$!Por temas económicos, productores en Rosario optan por reducir superficie de siembra

EL ROSARIO._ Por factores tales como la falta de financiamiento, adeudos de temporadas pasadas, malos precios y al no haber condiciones climáticas productores optan por reducir la superficie de cultivo hasta en un 50 por ciento, informó Mauricio López Quevedo.
El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte, argumentó que la hortaliza requiere un precio arriba de 9 pesos para salir “tablas”, pero al no darse en las dos últimas temporadas el productor lucha contra número rojos y negativas de financiamiento económico.
“Lo que sí hacen es que le bajan a la superficie, por ejemplo pues ya no tienes capacidad económica para sembrar lo que normalmente sembrabas pues le bajas, pero pues sí el agricultor es muy persistente... No sí es significativo, este, hablando en porcentaje es 50 por ciento menos de lo que habitualmente sembraban”, expuso.
Detalló que en el municipio se utilizan en la actualidad 3 mil 500 hectáreas para picosos y tomates, principalmente, de las cuales hasta el momento se han sembrado un 10 por ciento.
Reconoció que no obstante a este tipo de panoramas adversos el sector sigue buscando producir con la esperanza de revertir los malos resultados.
“Como muchos ven un área de oportunidad, los chileros están esperanzados a un año bueno y pues se animan se arriesgan aunque ya traen dos años arrastrando con precios bajos, con pérdidas pues la esperanza es de que este año se recuperen”.
Disminución, la cual, refirió se presentó desde el arranque con productores que sembraron de manera temprana pero por las lluvias se abrió una venta donde se espera una segunda parte de sembrar después de que pase el periodo de huracanes.
“No tengo la cifra así en porcentaje pero sí fueron pocos los que lanzaron temprano por varios factores, por el tema de clima es muy riesgoso sobre todo si siembras en zonas bajas donde el río te puede llegar pues pones en riesgo toda tu inversión, es la inversión más fuerte al inicio porque es plástico, cintilla, planta, acolchados, etcétera”.
Octubre, precisó, también es flojo para cultivar pues no se puede trabajar la tierra y sobre todo que se pronostican más lluvias, razón por la cual se espera que en noviembre se retomen los trabajos.
“Es una esperanza que en noviembre se reactive la siembra, hay muchos que se están animando pero la limitante es el financiamiento, ya muchas empresas ya no están soltando tanto financiamiento porque traen cartera vencida y pues no les permite sacar líneas de crédito tan fácil”, aseveró.
Reconoció que este fenómeno abonará a la mala temporada de producción de camarón, y por consiguiente afectará a la economía del municipio.
“Claro porque hay muchos negocios que son negocios alternos de la agricultura, el sector primario; ahorita que las pescas no están bien muchos jornaleros son pescadores acababan y se iban a los chiles y ahorita no hubo temporada de pesca y su esperanza es trabajar en lo chiles”, concluyó.