$!Por temas económicos, productores en Rosario optan por reducir superficie de siembra

EL ROSARIO._ Por factores tales como la falta de financiamiento, adeudos de temporadas pasadas, malos precios y al no haber condiciones climáticas productores optan por reducir la superficie de cultivo hasta en un 50 por ciento, informó Mauricio López Quevedo. El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte, argumentó que la hortaliza requiere un precio arriba de 9 pesos para salir “tablas”, pero al no darse en las dos últimas temporadas el productor lucha contra número rojos y negativas de financiamiento económico.

“Lo que sí hacen es que le bajan a la superficie, por ejemplo pues ya no tienes capacidad económica para sembrar lo que normalmente sembrabas pues le bajas, pero pues sí el agricultor es muy persistente... No sí es significativo, este, hablando en porcentaje es 50 por ciento menos de lo que habitualmente sembraban”, expuso. Detalló que en el municipio se utilizan en la actualidad 3 mil 500 hectáreas para picosos y tomates, principalmente, de las cuales hasta el momento se han sembrado un 10 por ciento. Reconoció que no obstante a este tipo de panoramas adversos el sector sigue buscando producir con la esperanza de revertir los malos resultados. “Como muchos ven un área de oportunidad, los chileros están esperanzados a un año bueno y pues se animan se arriesgan aunque ya traen dos años arrastrando con precios bajos, con pérdidas pues la esperanza es de que este año se recuperen”.