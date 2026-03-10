$!Por temporada de huracanes, exhorta Protección Civil Escuinapa a no tirar basura en arroyos y canales

ESCUINAPA._ Exhorta Protección Civil a no tirar basura en arroyos y canales como medida preventiva ante la proximidad de la temporada de huracanes en el Pacífico.

“Es para recordarle a la población que a partir del 15 de mayo inicia la temporada de huracanes en lo que es el Pacífico, por eso se da esta información, para que la gente tenga presente que no debe hacer, como tirar basura en cauces de ríos y arroyos, que generan taponamientos”, dijo Erik Quintanilla Morales, coordinador Operativo de Protección Civil.

La basura, que se tira en estos lugares, representa un riesgo, debido que al acumularse tienden a ser arrastradas por corrientes y hacer taponamientos generando que el agua no fluya y con ello propiciando inundaciones en partes bajas.