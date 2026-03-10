$!Por temporada de huracanes, exhorta Protección Civil Escuinapa a no tirar basura en arroyos y canales

ESCUINAPA._ Exhorta Protección Civil a no tirar basura en arroyos y canales como medida preventiva ante la proximidad de la temporada de huracanes en el Pacífico.
“Es para recordarle a la población que a partir del 15 de mayo inicia la temporada de huracanes en lo que es el Pacífico, por eso se da esta información, para que la gente tenga presente que no debe hacer, como tirar basura en cauces de ríos y arroyos, que generan taponamientos”, dijo Erik Quintanilla Morales, coordinador Operativo de Protección Civil.
La basura, que se tira en estos lugares, representa un riesgo, debido que al acumularse tienden a ser arrastradas por corrientes y hacer taponamientos generando que el agua no fluya y con ello propiciando inundaciones en partes bajas.
En la zona urbana se tiene muchos problemas, debido a que también la basura que se genera hace que las aguas pluviales también tapen los drenajes y ocasiona que también se tenga inundaciones en zona urbana.
En arroyos como el Buñigas se observan llantas, sillones, escombros y todo tipo de basura, que van generando además de mala imagen, desechos que son potencialmente aptos para generar esos tapones.
En algunos canales de la zona urbana también observan que las personas tiran los desechos y el agua empieza a acumularse en partes como las colonias Dámaso Murúa que son desfogues naturales de todas las corrientes pluviales de la ciudad, por lo que pidió a que la población participe en apoyar con no arrojar basura para prevenir afectaciones a las familias.