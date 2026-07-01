Por tercera vez en la administración, Tesorería de Escuinapa se queda sin titular

ESCUINAPA._ Este mediodía ha trascendido que Trinidad Ibarra Martínez salió de la administración pública, después de un año de estar a cargo de la Tesorería.

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental no ha confirmado este cambio, pero Ibarra Martínez sí reconoció el hecho, pero de momento comentó no deseaba dar declaraciones.

“Sí me notificó Secretaria (Araceli Ibarra Rojas)”, dijo Ibarra Martínez.

Con este cambio, la Tesorería ha cambiado 3 veces de funcionarios en el cargo, en lo que va de la administración pública encabezada por el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

El período de gobierno inició con la mazatleca Isabel Ávila Olivas, quien estuvo a cargo de la Tesorería hasta abril de 2025, después llegó un funcionario de Choix a ocupar el cargo, quien renunció a menos de un mes de estar y en pleno inicio de las Fiestas del Mar de Las Cabras.

En junio de 2025 inicio su periodo Trinidad Ibarra Martínez y aunque a inicios de este año se rumoraba su salida, tanto el Alcalde como el funcionario lo negaron.