Por violencia, empaques de mango de Escuinapa no fueron certificados por EU

ESCUINAPA._ Al no haber condiciones de seguridad para que los inspectores de Agricultura de Estados Unidos hicieran la inspección de empaques y entregaran la certificación, no van a poder operar, generando con ello la pérdida de miles de empleos, informó Bonifacio Bustamante Hernández.

Indicó que en la última reunión con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, pusieron algunas condiciones para que los inspectores de USDA acudieran al municipio, entre ellas estaba que permitieran a los inspectores estar en la mesa de seguridad y la paz.

“Una de las condicionantes, quizá de las más importantes, era que les permitiera el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Seguridad Pública, era que les permitieran acudir a la mesa de seguridad que se tienen en Mazatlán, eso fue lo que se nos hizo difícil conseguir, que la Gobernadora diera permiso de que asistieran los representantes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos”, dijo el director del empaque de Roberto’s Mangos Exportador.

No fue posible lograrlo, indicó, por lo que concluyeron que no era viable que se diera la autorización.

“Que por cuestiones de seguridad Escuinapa no entraba en el plan de certificaciones por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos”, dijo.

Ante esa situación, señaló, los cuatro empaques de la zona no podrán operar para exportación a Estados Unidos, por lo que se pierden alrededor de mil 500 o 2 mil empleos de manera directa, más de 3 a 4 mil empleos de la cosecha.

Bustamante Hernández advirtió que bajo esas condiciones, el ciclo económico del municipio estará parado, pues al término de la cosecha de hortalizas, sigue el mango para retornar a lo que son los primeros trabajos en la agricultura.

“Se va a dejar de derramar la economía, habrá un poco más de restricción económica, si por un lado no tenemos producción mínima (de mango) que es poca o escasa, por otro lado lo poquito que tenemos no se podrá procesar en el municipio”, dijo.

No habrá dinero en los productores y no habrá empleo, añadió, pues el mango es un eslabón económico entre la hortaliza y los trabajos iniciales de la agricultura, que se suma al tema de seguridad.

En el caso de su empaque, está trabajando en Tecuala, indicó, primero con esperanza de abrir en la cabecera municipal, lo cual no fue posible.

Bustamante Hernández indicó que el Alcalde Victor Manuel Díaz Simental ha estado cerca de dar las atenciones pero fue un tema que no estuvo en sus manos.