Poste dañado mantiene a Escuinapa sin energía eléctrica

ESCUINAPA._ Un apagón general mantiene sin energía al municipio desde las 15:00 horas; hasta el momento, se presume es a causa de un poste dañado por un incendio forestal.

“Al parecer se quemó un poste que está en la línea de Rosario a Escuinapa, las personas prenden pastizales y hay afectaciones”, dijo personal de la dependencia de energía.

Se desconoce cuánto tiempo puede tardar en resolverse el problema, pues apenas se acudiría al sitio para verificar la magnitud del problema.

Este es el primer apagón que se tiene en lo que va del año y que está con temperaturas mayor a los 34 grados, algo que alerta a la población que en los últimos años ha vivido la falta de energía hasta por más de 16 horas.