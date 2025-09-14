$!Poste suspendido representa peligro latente, denuncian vecinos en Rosario

EL ROSARIO._ Con la base destruida, pendiendo de los cables y sin transformador, fue dejado un poste tras chocar un camión refrigerado, razón por la cual vecinos afirman que se ha convertido en un peligro latente para los domicilios y transeúntes.

A cuatro días del percance vecinos de la calle Oro, en el Infonavit Real de Minas llaman a autoridades a tomar cartas en el asunto.

El hecho se registró la mañana del pasado miércoles 10 de septiembre, sobre la calle en mención, donde un camión se impactó contra un poste de CFE, además de un vehículo y una motocicleta estacionados; dentro de los daños se generó un apagón por al menos seis horas al tumbar un transformador.

“Si te fijas en la base de abajo está frágil, débil, entonces yo digo que eso afectaría a la persona que está ahí y las personas que pasamos por ahí también, porque en cualquier momento se puede venir, imaginemos hay un fuerte aire o algo, o un mal golpe ese poste se va a caer”, indicó Cinthya Flores, vecina afectada.

Así también, refirió que se reestableció el servicio pero no se repuso un transformador por lo que la energía está directa lo que temen genere daños en los electrodomésticos de la línea.