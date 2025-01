Precio de tortilla en Escuinapa ‘se mantiene’ a $27 el kilo

ESCUINAPA._ Mientras los insumos en harina y energía eléctrica no suban, el precio de la tortilla podría mantenerse en 27 pesos, manifestó el dirigente de la Unión de la Masa y la Tortilla, Héctor Trillo Villanueva.

“Hasta ahorita estamos detenidos (en incrementar precio) las harineras no nos han incrementado y el gas se ha mantenido más o menos, tiene altibajos, pero no se ha disparado tampoco, no hay motivos para incrementar”, dijo el dirigente.

Indicó que se han tenido reuniones entre los socios de la organización y sí hay la inquietud de algunos compañeros en subir el precio de la tortilla, la que hace alrededor de seis meses, se le incremento de 26 a 27 pesos.

Pero la contención que se ha tenido es que ni en diciembre, como se esperaba, ni enero, hasta el momento no se ha subido el precio de la harina ni el gas, que son los insumos principales.

“Motivos no nos han dado todavía, el salario subió un poco pero aún no, aún no tenemos el incremento, el kilo tenemos como seis meses que lo subimos a 27 pesos”, dijo.

Hace casi 3 años no se tenía un aumento en la tortilla, se bajó de precio ante el llamado que el Gobernador Rubén Rocha Moya hizo de pedirles que esperaran para incrementar y habría apoyos.

Estos apoyos no llegaron para nadie, pero continuaron con el precio de 26 pesos y hace meses es cuando decidieron dar un incremento de 1 peso más a la tortilla.

“El apoyo no lo vimos la verdad”, expresó.

En cuanto a que existen algunas tortillerías en que el precio lo tienen a 28 pesos por kilogramo, informó que se trata de negocios que no están dentro de la organización.

Son alrededor de 15 dueños de tortillerías que regularmente van un peso arriba del precio comparado con los que sí están afiliados a la Unión de la Masa y la Tortilla, organización en la que están 30 personas.

“Es probable que tengamos otra reunión (de los agremiados) pero depende de las harineras...en base a eso será si subimos o no el precio, a como sea conveniente”, puntualizo.