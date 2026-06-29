Predio de rastro será donado para preparatoria: Alcalde de Escuinapa

ESCUINAPA._ Aunque no se ha definido un nuevo espacio para el Rastro Municipal, el predio ya fue donado para la preparatoria “Margarita Maza de Juárez” que impulsa el Gobierno federal, informó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“Se hizo un donativo, de unas escrituras que nos hubieran costado 63 mil pesos se condonaron, es un programa federal pero iniciaría (la construcción) en agosto”, dijo Díaz Simental.

El Alcalde señaló que la construcción será rápida, porque son programas que trae el Gobierno federal, podría funcionar de manera rápida pero no quiere dar tiempos.

Además, indicó que la escuela necesita una hectárea y media, es toda el área de Rastro Municipal, el espacio son poco más de 2 hectáreas.

Lo que quieren es que sea un espacio donde se fomenten las actividades artísticas y deportivas.

En el caso del rastro, este ya ha sido clausurado por Coepriss, las instalaciones ya están rebasadas.

“La verdad es que es un matadero y ya las instalaciones están rebasadas, la sociedad lo ha pedido, la Coepriss ya lo clausuró, o sea con prepa o sin prepa ya lo clausuró, estamos viendo las opciones donde quiéramos un rastro, sino TIF (Tipo Inspección Federal), si con instalaciones más eficientes”, dijo.

Para finalizar, Díaz Simental indicó que las matanzas tienen donde hacerlas, hasta el Teacapán de ser posible, ahora lo que se tiene que hacer es construir la preparatoria y luego conseguir para un rastro pues este está muy rebasado.