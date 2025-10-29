$!Preocupa a floristas de Escuinapa paro nacional del sector agrícola

ESCUINAPA._ El paro nacional en casetas del sur y centro del país, preocupa a floristas pues ya no tienen producto para ofrecer.
“Desde el 27 estamos sin flores porque los camiones están parados en la caseta, no han llegado, la flor ya se echó a perder”, dijo Georgina Olivo.
Desde el 27 no tienen flores para ofrecer, lo que esperan es que puedan tener flores para ofrecer para este 30 de octubre.
La florista que tiene el negocio en el Mercado Miguel Hidalgo, pide a clientes que llegan a comprar tener paciencia.
“Dicen que ya salen en la noche”, respondió a un cliente que pedía flores.
Las flores de cempasúchil ya se acabaron, lo que quedan son rosas, indicó.