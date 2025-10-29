$!Preocupa a floristas de Escuinapa paro nacional del sector agrícola

ESCUINAPA._ El paro nacional en casetas del sur y centro del país, preocupa a floristas pues ya no tienen producto para ofrecer.

“Desde el 27 estamos sin flores porque los camiones están parados en la caseta, no han llegado, la flor ya se echó a perder”, dijo Georgina Olivo.

Desde el 27 no tienen flores para ofrecer, lo que esperan es que puedan tener flores para ofrecer para este 30 de octubre.