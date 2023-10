”Esto va a ser ya como una zona de desastre, por decir así; la gente anda preocupada ya, y no nomás los ganaderos, los que están sembrando chiles y todos porque agua no va a haber”, aseveró Servando Rendón, presidente de la Asociación Ganadera local.

”No sabemos la magnitud de lo que se pueda venir pero sí estamos conscientes de que se va a causar un problema... Ha sido fatal (el riego), porque no ha habido lluvias”, declaró.

Estimó que la presencia de lluvias apenas ha alcanzado un 30 a 40 por ciento de los niveles que se tienen en otras temporadas durante estos meses, evitando la regeneración de los mantos freáticos.

El problema de sequía, aseguró, puede causar baja aún más la producción, aborto o deshidratación de la fruta o los mismos árboles.

Vizcarra Balderrain precisó que debido a la reducción de precipitaciones la producción bajó hasta un 20 por ciento la producción de mangos.

En lo que respecta a la superficie que se cultivan en el municipio, 15 mil hectáreas son de mango y 6 mil de hortalizas.

”Es algo muy delicado (la falta de lluvias), es extremadamente delicado para la actividad”, reconoció. (la declaratoria de zona de desastre), vamos a pedir que nos consideren en ese mismo escenario”, subrayó.

Gilberto Palafox Uzeta, presidente de la Federación Pesquera Unidos de la Laguna del Caimanero, atribuyó a este problema el que no se dio el desarrollo de la producción de camarón por lo que decidieron “soltar” y no ingresar durante el levantamiento de la veda.

“Ya han habido malas temporadas pero no como esta, no salimos a pescar porque no era redituable... Que volteen a vernos los tres niveles de Gobierno, y que es de carácter urgente que le pongan atención a estos sistemas lagunares porque están en las mismas condiciones todos”, puntualizó.

Los representantes reconocieron que sus actividades dependen la economía, así como la generación de empleos por lo que llamaron a las autoridades a tomar cartas en el asunto.