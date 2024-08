ESCUINAPA._ Las lluvias han sido insuficientes hasta el momento y las presas se mantienen entre un 30 y 40 por ciento de su capacidad, lo que genera preocupación, manifestó el coordinador de Protección Civil, Román Toledo Bustamante.

“Las lluvias hasta el momento han sido escasas, la más fuerte que hemos tenido es con una precipitación pluvial de 77 milimetros de agua. Revisando las presas del municipio vemos que estas apenas llegan a un 33 y 36 por ciento de su capacidad”, dijo.

La lluvia de la comunidad La Campana tiene un llenado hasta el momento del 36 por ciento, mientras que la Presa Agustina Ramírez tiene un 33.9 por ciento de su capacidad y al iniciar la temporada de lluvias estaba en un 32 por ciento, lo que muestra que las precipitaciones que se han tenido no han sido suficientes.

Aunque como Protección Civil el trabajo no tiene un repunte debido a que no se han presentado contigencias por lluvia, sí les preocupa, precisó, pues los mantos freáticos no se recargan suficiente, las presas no tienen agua, lo que pone en una situación dificil las siembras.

“Si las lluvias siguen siendo escasas, sí tenemos un problema, en el valle se mantienen de las siembras, el agua sí se tiene, pero salada, no sirve si no se recargan los mantos freáticos”, dijo.

Aunque esta semana se esperaban precipitaciones, solo se han tenido nublados y lluvias dispersas, con el efecto fujiwara que se da al interrelacionarse dos fenómenos como la tormenta tropical Emilia y Fabio, las condiciones de lluvia favorecen más al centro del estado

El coordinador indicó que se espera que lo que resta de la semana se puedan presentar lluvias, pero todo dependerá de las condiciones atmosféricas, de humedad para determinar sí será así o las condiciones del clima cambiarán-