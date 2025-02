Preocupa a pescadores de Escuinapa taponamiento en la carretera al Valle de la Urraca que afecta su actividad

ESCUINAPA._ La preocupación sigue ante el camino que va a la comunidad del Valle de la Urraca en Nayarit y que tapa el flujo de agua dulce a los esteros de Escuinapa, indicó el presidente de la Cooperativa “Boquita de Tecualilla”

En reunión este jueves con la Secretaria de Pesca estatal, Flor Emilia Guerra Mena, Jaime Aguilar Estrada aprovechó para hacer un recordatorio sobre el tema.

“Secretaria, un pequeño recordatorio del gran problema de la carretera del Valle de la Urraca, es un taponamiento ahí que no deja que fluya el Río de la Concha (Río de las Cañas), le hemos solicitado que se haga un puente por lo menos ahí, un puente grande”, dijo.

El dirigente pesquero indicó que la alcantarilla que se colocó es insuficiente, pues además de que no fluye el agua, en ella se colocan “changos” o chinchorros, por lo que todo se queda ahí.

Los pescadores viven una baja de producción en todos los sentidos debido a la baja de flujo de agua dulce, aunado a la sequía, y prácticamente están en decadencia, precisó.

“Es una baja tremenda que se tiene ahí, de todo tipo de producto...estamos en decadencia, la ‘Perla Camaronera’ no llega ni a una ‘perlita’, no hay camarón, no hay pescado, aquí en la zona no hay”, expresó Aguilar Estrada.

El sector pesquero está padeciendo ante la falta de flujo de agua dulce, de lluvias, y la salinidad llega hasta un 70 por ciento en diversas zonas, lo que hace imposible la producción.

“Con todo respeto, es un recordatorio: si no se abre ese taponamiento vamos para abajo. Otra cosa importante, el desagüe de acuacultura del Valle de la urraca, son algo de hectáreas, tiene desagüe en zona de Sinaloa”, dijo.

Al lavarse los tanques de los acuacultores, el agua con cianuro se va hacía la zona de Sinaloa y solo ven cómo los peces van saltando entre el agua, por lo que ese tema también es necesario que se resuelva y estando autoridades de todos niveles consideraba que pondrían atención.

Ante las peticiones, Guerra Mena indicó que desde 2018 conoce el tema cuando fue Diputada en el Congreso del Estado, fecha en que legisladores acudieron a una reunión en Escuinapa, pero no destinaron presupuesto para hacer alguna obra.

“Nada más para darle respuesta, yo soy la Secretaria y si van y leen la ley, no dice que yo voy a hacer puentes, no hago obras, tampoco hago dragados”, explicó la funcionaria estatal.

“No es mi Secretaría la que vendrá a darle solución, ya elevamos la problemática, es un tema entre gobernadores, ahí no sé el Gobierno federal, la SCT con voluntad de los dos gobernadores, implica a los dos estados”.

La gestión la ha elevado a que el tema sea entre gobernadores, reiteró, por lo que se tiene que seguir trabajando y en el tema del desagüe que tienen las granjas acuícolas, es Conapesca quien debe vigilar.