$!Preparan albergues en Escuinapa y activan protocolos preventivos ante el Huracán Simón

“Las lluvias podrían llegar aquí entre sábado y domingo, así que debemos estar coordinados ante cualquier emergencia”, dijo el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, quien encabezó la reunión.

El coordinador de Protección Civil, Jesús López Bibriesca, informó que el huracán impactará en Jalisco, de acuerdo a los últimos pronósticos metereológicos.

ESCUINAPA._ El Consejo Municipal de Protección Civil sesionó la tarde noche de este jueves ante la posibilidad de afectaciones que podría traer el Huracán Simón a Escuinapa.

El Presidente Municipal informó que todas las corporaciones están listas para atender cualquier contingencia que se pueda presentar.

El representante del Ejército Mexicano exhortó a que se esté informando a la población sobre el fenómeno y las lluvias que se puedan presentar, de manera que colaboren cuando ellos pongan en marcha los programas de emergencia.

Erik Quintanilla Morales, coordinador operativo de Protección Civil, informó que los albergues están listos para ser utilizados en caso de emergencia, siendo el Centro Educativo “Antonio Toledo Corro” el lugar principal para atender a la población.

También indicó que la presa Agustina Ramírez “El Peñón” está teniendo un desfogue, según le ha informado personal de la Comisión de Agua, para dejarla con unos centímetros abajo de su nivel, de manera preventiva, para no tener problemas en zonas bajas de la ciudad y que haya control en ese cuerpo de agua.