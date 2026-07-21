Preparan demandas contra CFE por apagones en comunidades de Escuinapa

ESCUINAPA._ Ante la falta de respuestas de la Comisión Federal de Electricidad, se preparan demandas para que se resuelva el problema de “apagones” en comunidades del valle, informó la comisaria de Colonia Morelos.

“Siguen los apagones, siguen los daños y, como todo el tiempo, se va un día y hasta otro día (regresa el servicio), hasta la hora en que se les da la gana, 04:00 o 05:00 de la tarde, si es muy tarde ya no acuden”, dijo Griselda Marisol Osuna Rodríguez.

La comisaria decidió acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor en Mazatlán, donde le indicaron que el tema no era de su competencia, pero la asesoraron para que acudiera a la Defensoría Pública Delegación Sinaloa.

Ahí se le informó que la CFE tiene hasta el 14 de agosto para resolver o habrá un procedimiento legal.

“Tienen hasta el 14 de agosto para resolver, de no hacerlo metería demanda”, dijo.