Preparan demandas contra CFE por apagones en comunidades de Escuinapa

ESCUINAPA._ Ante la falta de respuestas de la Comisión Federal de Electricidad, se preparan demandas para que se resuelva el problema de “apagones” en comunidades del valle, informó la comisaria de Colonia Morelos.
“Siguen los apagones, siguen los daños y, como todo el tiempo, se va un día y hasta otro día (regresa el servicio), hasta la hora en que se les da la gana, 04:00 o 05:00 de la tarde, si es muy tarde ya no acuden”, dijo Griselda Marisol Osuna Rodríguez.
La comisaria decidió acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor en Mazatlán, donde le indicaron que el tema no era de su competencia, pero la asesoraron para que acudiera a la Defensoría Pública Delegación Sinaloa.
Ahí se le informó que la CFE tiene hasta el 14 de agosto para resolver o habrá un procedimiento legal.
“Tienen hasta el 14 de agosto para resolver, de no hacerlo metería demanda”, dijo.
Osuna Rodríguez señaló que es un tema que han hablado con diversas personas, incluído con el Diputado federal con licencia, Jesús Ibarra, quien se comprometió a realizar unos documentos para enviarlos al superintendente de la CFE.
Esta es una lucha por su comunidad, indicó, algo a lo que ha llamado también a trabajar a otros compañeros y síndicos, pues la falta de energía eléctrica es un problema económico y de salud para las familias y deben estar unidos, señaló.
“Ya me metí en esto, la Comisión no se la va a echar fácil con este tema, ya es mucho lo que han hecho, pagamos un servicio de calidad y no es justo que no nos respondan igual”, expreó.
Lo que esperan es que cuando se quedan sin servicio sean atendidos; entienden que por el tema de seguridad en la noche no pueden acudir los elementos de la CFE, pero sí pueden hacerlo temprano, como lo hacen cuando llevan orden de corte o suspensión del servicio por falta de pago.
“Van hasta que se les da la gana en el día”, puntualizó la comisaria.