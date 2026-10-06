Preparan en Escuinapa taller de autodefensa para mujeres

ESCUINAPA._ A partir de la semana próxima se realizará un taller de autodefensa para mujeres, por lo que se invita a inscribirse, informó el director del Instituto Municipal de la Juventud, Fernando Salgado Zavala.

Indicó que es un taller que se está haciendo en coordinación con Programas Preventivos de Seguridad Pública y el Instituto del Deporte.

“Este es un taller de autodefensa para mujeres, cabe aclarar que no estamos enseñando a las mujeres a enfrentar la violencia estamos brindando herramientas de prevención, reacción, protección y salida ante una situación de riesgo”, dijo.

En el taller se darán clases de box, Kung fu, Taekwondo y primeros auxilios para brindar herramientas a las mujeres, explicó, no hay un límite de edad y será un taller de cuatro semanas, iniciando el lunes 12 de octubre.

Las actividades se realizaran en la explanada del Palacio Municipal, de 17:00 a 18:00 horas, el objetivo es que se incorpore a la campaña federal de las jornadas por la paz.

Los instructores estarán todas las tardes en el lugar, para hacer en box, movimientos básicos, guardia de protección, como desplazamiento, guardia entre otros.

“Cruz Roja se sumó para los primeros auxilios, información básica de heridas, controles básicos de rcp y que hacer durante las emergencias” dijo.

Se espera que se tenga un aproximado de 250 mujeres, para ello pueden inscribirse en línea en la página del Ayuntamiento o bien acudir e inscribirse el mismo día.