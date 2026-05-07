Preparan en Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa área de hemodiálisis y de terapia intermedia

ESCUINAPA._ Los proyectos de una unidad de hemodiálisis y un área de terapia intermedia se siguen trabajando, informó el director del Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa, Jesús Daniel Uribe Peraza.

“Es un proceso que está sujeto a un proyecto de obra porque no existe el área, no existen las instalaciones”, dijo.

Lo que se está haciendo por indicaciones del coordinador estatal de IMSS Bienestar, Julio Cesar Quintero, se están buscando las áreas dentro del inmueble que se tiene para hacer adecuaciones.

En enero se empezó con el proceso de la adjudicación y la autorización del proyecto, en eso se está trabajando, con el objetivo de tener ese lugar para dar atención a las personas que lo requieren.

Ellos como institución también tienen que cumplir con algunos requisitos como tener una terminal de aguas negras para un manejó adecuado de los desechos, tener platos de drenaje e infraestructura para que se pueda acudir de parte del área de proyectos y se hagan las adecuaciones lo más rápido que se pueda.

“Se tienen de 25 a 30 pacientes que están yendo a Mazatlán, sería de impacto porque esas personas ya no tendrían que viajar”, dijo.

Además, como son un hospital regional y de referencia, por la ubicación se podría atender a más personas por turnos, precisó.

Hay también la proyección para un área de terapia intermedia, porque no se cuenta con esta, para poder manejar pacientes críticos, con la modificación y equipo genera un costo alto pero han encontrado eco para que se puedan hacer.

Uribe Peraza indicó que se tienen otras necesidades que hay que trabajar como el hecho de tener más especialistas, pues se han ido jubilando, por lo que está abierta la convocatoria para quienes deseen acudir y ser parte del nosocomio.