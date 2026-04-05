$!Preparan ingreso de rescatistas a mina en Rosario tras reducir nivel de agua

ROSARIO._ Con la puesta en marcha de una bomba y la reducción de 4 metros de espejo de agua, se espera que en horas se realice la primera expedición con socorristas y buzos en la mina Santa Fe, en Rosario, donde tres mineros permanecen atrapados, aseguró la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

Debido a la presencia de agua y jal, desde hace varios días se frenaron las labores de búsqueda, ya que el Puesto de Mando determinó que la solución sería introducir el tendido eléctrico para poner en marcha una bomba eléctrica y trabajos de seguridad estructural de la mina.

“Ha sido con un gran éxito el que hemos obtenido estas primeras horas de la madrugada. Hoy (domingo) en la mañana, con un avance de casi 4 metros a nivel horizontal, digamos, de espejo de agua, no de volumen sino de espejo de agua”, afirmó Velázquez Alzúa.

La funcionaria indicó que fue a las 23:30 horas que se puso en marcha la bomba de 25 caballos de fuerza, lo que fue posible gracias a la introducción de 2 kilometros y medio de cableado.

“Entonces, esperamos que en el transcurso del día tengamos algo muy importante. A las 02:00 de la tarde ingresan nuestros compañeros rescatistas a hacer un reconocimiento”.