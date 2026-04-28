Preparativos de la Feria de la Primavera continúan pese a hechos de violencia en Rosario

ROSARIO._ Los preparativos de la Feria de la Primavera siguen, de presentarse algún evento se actuará, afirmó la Alcaldesa de Rosario Claudia Liliana Valdez Aguilar, tras hechos violentos que se han presentado en el municipio, entre enfrentamientos y detenciones.

“Se está trabajando en eso, si se ve una situación, bueno pues se toman las medidas necesarias, pero hasta el día de hoy se sigue trabajando con los preparativos”, precisó.

Asimismo, destacó que hasta el momento la cabecera se mantiene tranquila y se espera así permanezca, al avecinarse las máximas fiestas de los rosarenses, las cuales tendrán lugar en esta edición del 30 de abril al 10 mayo.

“La gente que quiera ir, bueno está, ahí va a ser bienvenida. Nosotros organizamos la fiesta, pero pues ya depende de cada ciudadano la situación que si quiere ir, ¿verdad?; Hasta el momento en la cabecera ha estado tranquilo, esperamos que así siga para que se efectúe la fiesta”, dijo.

Argumentó que también la gente quiere noticias agradables, salir de todo el estrés que se vive muchas veces.

”Entonces, pues esperemos que los ciudadanos respondan y vayan a las ferias que se hacen para ellos”.

Descartó que se contemple un operativo de vigilancia especial, sino que la mesa de seguridad del Gobierno federal será quien determine las acciones.

“El operativo que se realiza con la Federación, ahí ya ese se encargan en las mesas de coordinación, ellos ya brindan el operativo que nos van apoyar”.

Valdez Aguilar indicó que se reporta a la mesa de seguridad los eventos que se tendrán en el municipio para que determinen cómo se brindará el apoyo.

Reiteró el llamado a asistir a esta celebración popular de gran tradición para la cabecera y el municipio.

“No, pues de que asistan y apoyen y que nos acompañen a las ferias. Que nos acompañen a las ferias, que vayan, que pues que lleven a sus familias, la verdad es un evento familiar que tiene muchos años de tradición y que pues necesitamos apoyar la economía”, asentó.