$!Preparativos de la fiesta de Nuestra Señora de Loreto de Cacalotán está a un 99 por ciento: párroco

ROSARIO._ Al sostener que tan sólo quedan detalles por afinar, los preparativos de la Fiesta Patronal de Nuestra Señora de Loreto se encuentran al 99 por ciento, anunció el párroco Ramón García Valenzuela.

Los festejos iniciarán el 30 de agosto y la festividad tendrá lugar el próximo 8 de septiembre en la sindicatura de Cacalotán.

“Ya está casi, te puedo decir en general a un 99 por ciento, no al 100 porque quieras o no de todos modos hay ciertos detallitos que pueden escapar a lo que significa ya la preparación”, precisó.

Entre las acciones por definir, indicó si se realizará la impresión del programa, recolectar las intenciones por familia para las celebraciones eucarísticas, entre otras cosas.

En lo que respecta al novenario ya se cuenta con la confirmación de la participación de las comunidades de Loma Blanca, Palos Blancos, Chele, Agua Verde, Copales, Hacienda del Tamarindo y la cabecera municipal con el Santuario de Nuestra Señora del Rosario.

Dentro de los avance, enlistó que ya se cuenta con la pirotecnia, donantes de las flores y la música para los diferentes momentos de esta fiesta de fe.

El presbítero hizo extensiva la invitación a participar de esta fiesta mariana bajo la advocación de Loreto, al reconocer los esfuerzos que realizan los feligreses para su realización.