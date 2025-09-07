$!Preparativos de la Solemnidad de Nuestra Señora del Rosario está al 80 por ciento: Párroco

Como es tradición, el festejo tendrá lugar el primer domingo de octubre, que en esta edición será el día 5, previo a lo cual iniciará el novenario el 26 de septiembre.

EL ROSARIO._ Al avecinarse la fiesta solemne de Nuestra Señora del Rosario, el párroco Porfirio Langarica Escobedo afirmó que los preparativos ya se encuentran a un 80 por ciento.

“Todo va caminando bien, cada equipo de trabajo está cumpliendo con su responsabilidad que se encomendó, así que ya son detalles los que faltan nada más”, afirmó el sacerdote.

Destacó que entre esos detalles está el culminar el programa para su difusión, así como lo correspondiente a Las Mañanitas.

El novenario se conforma de procesiones por la mañana con el rosario de aurora y por las tardes con los diferentes sectores de la comunidad parroquial, desde comerciantes, agricultores, choferes, jóvenes, niños y matrimonios.

El presbítero refirió que es importante que los fieles demuestren el fervor desde el novenario y no sólo durante el día principal.

“(El llamado) es a que participen en las procesiones, en el santo rosario, porque somos un pueblo que decimos llamarnos marianos y a veces fallamos en eso de las procesiones, no están muy concurridas, en el novenario sobre todo; el mero día sí está concurrida pero en el novenario no hay así que digamos mucha participación y pues necesitamos que manifestemos nuestra fe”, dijo.

Con relación a la afluencia debido a los hechos violentos, se espera que se tengan resultados similares al año pasado, debido a que existen familias que no se quieren exponer.

“Como están las cosas, más o menos yo digo que va a estar igual. Hay mucha gente que no se quiere exponer a las cosas que están pasando y desgraciadamente eso inhibe para que la gente pueda participar activamente, libremente”.