Preparativos para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario van casi al 80%: Patronato

EL ROSARIO._ Con los vestidos para el novenario y la solemnidad listos, “Las mañanitas”, entre otras cosas, la organización de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario tiene un avance de entre 70 y 80 por ciento, afirmó el presidente del patronato, Martín Ricardo Ledezma.

Como es tradición, esta festividad se llevará a cabo el primer domingo de octubre, e inicia el 25 de septiembre con el tradicional novenario.

“Creo que tenemos arriba de un 70 a 80 por ciento, sí la tenemos, porque todo es importante en esta festividad, desde una flor, una persona que va a cantar, desde los adornos, pero yo me cargo más a que si nuestra madre tiene su vestido nuevo tanto para el novenario como para el mero dia, yo digo ‘ya la fiesta está lista’”, expresó.

El titular del patronato de la festividad mariana señaló lo anterior durante una reunión en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario para analizar el tema de las peregrinaciones del novenario.

“Estos trabajos los iniciamos desde enero; ya tenemos seis meses, siete meses llevando a cabo una y otra, y otra reunión con cada uno de los compañeros que atienden las diferentes actividades”.

Por este motivo, anunció que los donantes indicaron al patronato que los vestidos están listos tanto para el novenario como para el día principal.

El atuendo para la fiesta solemne será donado por Armando Cuadras Farmar y familia, quien a su vez ya había donado un vestido para el novenario en 2021 confeccionado por Sodelva Ríos, agradeciendo la curación de una hija.

En lo que respecta al novenario, será donado por la familia Lizárraga López, y la encargada de realizarlo es María Alicia Valdez.

Ledezma indicó que el 30 por ciento restante de los preparativos de la fiesta comprende colectas, afinar detalles del programa del novenario e iniciar su distribución, y la elaboración de las andas en las que la venerada imagen sale en procesión por las calles del pueblo mágico.

En lo que respecta a “Las mañanitas”, se contempla un elenco local con los artistas Adriana Rodríguez, Tania Crespo, Ángel Ávila, Manuel Salas, Mariela Angulo y Jorge Echeagaray.

Además, llamó a todos los fieles a prepararse para participar por la fiesta mariana considerada la más importante del noroeste del País.