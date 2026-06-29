$!Preparatoria Rosario se suma al paro indefinido de labores en la UAS

En un acto de unidad y ejercicio a sus derechos laborales, personal de la preparatoria UAS del Rosario y sus extensiones Agua Verde y Los Pozos, se sumaron a los 173 planteles en todo el Estado de la Universidad Autónoma de Sinaloa al paro indefinido de labores. Las primeras horas de este lunes el personal activo como jubilado se unen al paro total de labores de carácter indefinido en la espera de una respuesta del Gobierno federal.

Esto, por el incumplimiento de los recursos económicos extraordinarios por parte de la Federación. Los trabajos de gestión y comunicación por parte del Rector Jesús Madueña Molina y dirigentes de la sección de Académicos del Suntuas continúan en gestión.