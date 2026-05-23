$!Preparatoria UAS en Rosario realiza examen diagnóstico a 200 aspirantes

EL ROSARIO._ Con el registro de 200 aspirantes a nuevo ingreso, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Unidad Académica Preparatoria “Cmdte. Víctor Manuel Tirado López”, y sus extensiones Agua Verde y Los Pozos, llevó a cabo la aplicación del examen diagnóstico 2026.

El examen dio inicio en punto de las 08:00 horas, con los trabajos realizados coordinadamente entre las tres unidades académicas.

Desde temprana hora, los jóvenes aspirantes, algunos acompañados por sus padres, asistieron a presentar la prueba como parte de los requisitos de inscripción.