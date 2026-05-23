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Educación

Preparatoria UAS en Rosario realiza examen diagnóstico a 200 aspirantes

La evaluación se realizó de manera simultánea en la unidad sede y sus extensiones de Agua Verde y Los Pozos como parte del proceso de admisión 2026
Hugo Gómez |
23/05/2026 17:37
23/05/2026 17:37

EL ROSARIO._ Con el registro de 200 aspirantes a nuevo ingreso, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Unidad Académica Preparatoria “Cmdte. Víctor Manuel Tirado López”, y sus extensiones Agua Verde y Los Pozos, llevó a cabo la aplicación del examen diagnóstico 2026.

El examen dio inicio en punto de las 08:00 horas, con los trabajos realizados coordinadamente entre las tres unidades académicas.

Desde temprana hora, los jóvenes aspirantes, algunos acompañados por sus padres, asistieron a presentar la prueba como parte de los requisitos de inscripción.

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La directora de Preparatoria UAS El Rosario, Monica Nohemi Luna Trujillo, destacó el compromiso de los maestros, quienes participaron como monitores durante la aplicación, así como el departamento de Control Escolar, para garantizar una jornada de éxito.

“Dimos inicio a esta jornada de aplicación diagnóstico y estamos muy contentos de recibir a decenas de jóvenes en nuestras tres unidades académicas”, expresó.

Asimismo, explicó que aún hay lugares para quienes todavía no deciden a qué escuela ingresar y continuar sus estudios del nivel medio superior.

Durante la aplicación, manifestó, no se presentaron anomalías y transcurrió todo con normalidad en los horarios emitidos en convocatoria de la UAS.

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