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Educación

Preparatoria UAS extensión Los Pozos promueve la prevención del suicidio entre sus estudiantes

Personal médico de IMSS-Bienestar, acompañados por la psicóloga invitada Fernanda Flores Burgueño, compartió con los jóvenes información fundamental para reconocer señales de alerta y comprender la importancia de atender las emociones y buscar ayuda oportunamente
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
12/09/2026 13:27
12/09/2026 13:27

ROSARIO._ Con el propósito de brindar herramientas de orientación, sensibilización y apoyo a los jóvenes, la Preparatoria UAS extensión Los Pozos, en coordinación con la Clínica de Salud Comunitaria IMSS-Bienestar, llevó a cabo una conferencia magistral sobre la prevención del suicidio, dirigida a estudiantes de ambos turnos.

Durante esta importante jornada, personal médico de IMSS-Bienestar, acompañados por la psicóloga invitada Fernanda Flores Burgueño, compartió con los jóvenes información fundamental para reconocer señales de alerta y comprender la importancia de atender las emociones y buscar ayuda oportunamente.

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A través de información, material audiovisual y dinámicas participativas, los estudiantes reflexionaron sobre temas como la identificación y expresión de las emociones, la importancia de contar con una red de apoyo, aprender a hablar sobre lo que sienten y, sobre todo, pedir ayuda cuando atraviesan por una situación difícil.

La actividad permitió generar un espacio de confianza y diálogo, donde los jóvenes pudieron comprender que hablar de lo que sienten no es una muestra de debilidad, sino un paso importante para cuidar su bienestar y fortalecer su vida emocional.

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