$!Preparatoria UAS extensión Los Pozos promueve la prevención del suicidio entre sus estudiantes

ROSARIO._ Con el propósito de brindar herramientas de orientación, sensibilización y apoyo a los jóvenes, la Preparatoria UAS extensión Los Pozos, en coordinación con la Clínica de Salud Comunitaria IMSS-Bienestar, llevó a cabo una conferencia magistral sobre la prevención del suicidio, dirigida a estudiantes de ambos turnos.

Durante esta importante jornada, personal médico de IMSS-Bienestar, acompañados por la psicóloga invitada Fernanda Flores Burgueño, compartió con los jóvenes información fundamental para reconocer señales de alerta y comprender la importancia de atender las emociones y buscar ayuda oportunamente.