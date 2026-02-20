$!Preparatoria UAS promueve preinscripciones en secundarias de Rosario

EL ROSARIO._ Con el objetivo de promover su oferta educativa al avecinarse el periodo de preinscripciones, equipo directivo y docentes de la Preparatoria UAS local, visitaron a estudiantes de tercer año de secundaria tanto de la cabecera como en las comunidades del municipio.

Mónica Luna Trujillo, directora de la Preparatoria “Comandante Víctor Manuel Tirado López”, UAS Rosario, informó que las visitas a las instituciones concluyeron esta semana cubriendo el cien por ciento de las secundarias.

“Hasta el momento ya visitamos el noventa por ciento de la secundarias y telesecundarias y para continuar con las escuelas pendientes Los Ojitos, Laguna de Beltranes y Nieblas” Señaló.