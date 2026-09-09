$!Preparatoria UAS Rosario inicia Jornada Nacional de Juegos Tradicionales

EL ROSARIO._ Con el propósito de fortalecer la identidad nacional, preservar las tradiciones mexicanas y fomentar la convivencia entre la comunidad estudiantil, la Preparatoria UAS Comandante Víctor Tirado López vivió una jornada llena de orgullo patrio.
La institución dio apertura a la Jornada Nacional de Juegos Tradicionales, bajo el lema “Menos pantallas, más juego”, como parte de las actividades programadas con motivo del Mes Patrio.
Las actividades se desarrollarán del 9 al 11 de septiembre, promoviendo entre las y los estudiantes la práctica de juegos tradicionales mexicanos como una forma de recuperar espacios de convivencia, diversión y aprendizaje, al tiempo que se fortalecen las costumbres que forman parte de la identidad nacional.
Por su parte, el departamento de Difusión Cultural realizó una invitación a maestros y tutores para sumarse a las actividades de decoración mexicana de las puertas de las aulas, así como participar activamente en la Jornada de Juegos Tradicionales.
Como cierre de estas celebraciones, se prepara para el 15 de septiembre un gran festejo mexicano, en el que la comunidad educativa podrá disfrutar de música, platillos típicos mexicanos, decoración y vestimenta tradicional, creando un ambiente de convivencia y orgullo por las raíces y costumbres de nuestro país.
Con estas actividades, la Preparatoria UAS Comandante Víctor Tirado López refrenda su compromiso de promover entre las nuevas generaciones el conocimiento, respeto y preservación de las tradiciones que dan identidad a México.