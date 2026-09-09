$!Preparatoria UAS Rosario inicia Jornada Nacional de Juegos Tradicionales

EL ROSARIO._ Con el propósito de fortalecer la identidad nacional, preservar las tradiciones mexicanas y fomentar la convivencia entre la comunidad estudiantil, la Preparatoria UAS Comandante Víctor Tirado López vivió una jornada llena de orgullo patrio. La institución dio apertura a la Jornada Nacional de Juegos Tradicionales, bajo el lema “Menos pantallas, más juego”, como parte de las actividades programadas con motivo del Mes Patrio.







Las actividades se desarrollarán del 9 al 11 de septiembre, promoviendo entre las y los estudiantes la práctica de juegos tradicionales mexicanos como una forma de recuperar espacios de convivencia, diversión y aprendizaje, al tiempo que se fortalecen las costumbres que forman parte de la identidad nacional. Por su parte, el departamento de Difusión Cultural realizó una invitación a maestros y tutores para sumarse a las actividades de decoración mexicana de las puertas de las aulas, así como participar activamente en la Jornada de Juegos Tradicionales.





