El llamado a los productores que se benefician de la presa es que sean conscientes de la situación que se tiene, pues en ocasiones no ‘encañonan’ bien el cauce de agua en las huertas, haciendo las líneas respectivas para que haya un buen manejo del líquido.

“La presa no se llenó, falta más de un metro o más, por lo que no se podrán dar lo riegos que cada año se dan, que son tres, este año serán dos, apenas se llegó al 80 por ciento o menos de su capacidad”, dijo el Presidente de la Unión de Usuarios de la Presa Agustina Ramírez.

ESCUINAPA._ La presa Agustina Ramírez ‘El Peñón’ se encuentra al 80 por ciento de su capacidad pues la temporada de lluvias pasada no logró llenarla, por lo que el riego a huertas de mango se reducirá a 2 de 3 que se dan, informó Pedro Higinio Santos Bibriesca.

“Lo que pedimos es que por favor no hagan ‘mañoseadas’ que se haga canales en cada surco, que no dejen que cuando se de el riego el agua inunde las huertas, porque entonces el agua no alcanzará para todos”, dijo.

Del riego de la presa dependen 1 mil 200 hectáreas de mango, algunos son socios de la organización y otros son libres, el costo por riego es de 300 pesos por hectárea.

“Necesitamos cuidar el agua, hace tres años tampoco se llenó la presa, para esta temporada nos afectó que tampoco tuvimos lluvias, entonces hay que cuidar el agua”, dijo.

Santos Bibriesca señaló que la presa no se puede dejar en un nivel bajo, pero es Conagua quien determina cuanto se estará otorgando para el riego, dejar sin agua el embalse puede afectar la estructura debido a que esta se reseca, manifestó.