$!Presenta Alcalde de Escuinapa primer Informe de Gobierno

ESCUINAPA._ Su visión ha sido transformar el pueblo que lo vio nacer, indicó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental al presentar su primer Informe de Gobierno, a casi un año de la administración pública.

“Este informe no es solo obligación legal, es un ejercicio de rendición de cuentas y de la transparencia de la situación que guarda la administración municipal, asumimos la responsabilidad con la visión de transformar el pueblo que me vio nacer, con trabajo y eficiencia”, dijo.

Indicó que recibió la administración con números rojos, con laudos laborales de administraciones pasadas de más de 40 millones de pesos, desde ese día empezó a trabajar con acuerdos reduciendo estos a 19 millones de pesos pagados del gasto corriente.

Recursos que se siguen pagando en parcialidades, en gran medida resta capacidad de operación, reconoció.

“Y retrasa el cumplimiento de algunas de nuestras promesas de campaña pero no las olvidamos, entendemos y valoramos que hay mucho por hacer”, dijo.