$!Presenta Alcaldesa de Rosario Segundo Informe de Gobierno

La Presidenta Municipal de Rosario, Claudia Liliana Valdez Aguilar, hizo entrega de su Segundo Informe de Gobierno correspondiente a la administración 2024-2027, durante la primera sesión ordinaria de Cabildo del mes de octubre, ante regidores y funcionarios públicos. Durante la presentación, la Alcaldesa destacó las principales obras, acciones e inversiones realizadas por su Gobierno, orientadas al mejoramiento de los servicios públicos, la infraestructura municipal y el bienestar de las familias rosarenses. Entre los rubros más relevantes, destacó la inversión de 13.3 millones de pesos en obras deportivas y espacios de recreación, que se tradujeron en la construcción y remodelación de canchas, rehabilitación de espacios deportivos, instalación de alumbrado deportivo, mejoramiento de parques y habilitación de espacios para disciplinas como el judo. En materia de infraestructura y servicios básicos, informó que se destinaron 7 millones 592 mil 606 pesos a pavimentación; 5 millones 289 mil pesos a electrificación; 5 millones 789 mil pesos a drenaje; y 10 millones 487 mil pesos a obras y acciones para el mejoramiento del agua potable.

Asimismo, detalló que se invirtieron un millón 863 mil pesos en la reparación de caminos y 2 millones 182 mil 749 pesos en el mejoramiento del alumbrado público, como parte de las acciones para atender las necesidades prioritarias de las comunidades y la cabecera municipal. En el rubro de apoyos sociales, educativos y de salud, Valdez Aguilar señaló que se destinaron 2 millones 54 mil pesos para atender solicitudes de escuelas, instituciones de salud y ciudadanos, mediante apoyos deportivos, médicos y sociales. Subrayó que su administración ha mantenido como prioridad la ejecución de obras y acciones que contribuyan a mejorar los servicios esenciales, así como la implementación de políticas públicas enfocadas en distintos sectores de la población. De igual manera, reconoció la voluntad y el respaldo de la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, quien durante este año destinó 14 millones 438 mil pesos a obras y acciones que se ejecutan y se llevarán a cabo en el Municipio, fortaleciendo la coordinación entre los gobiernos estatal y municipal. Entre los logros de su administración, destacó también la adquisición de un camión recolector de basura con recursos propios del Ayuntamiento, con el propósito de fortalecer el servicio de recolección y contribuir a mantener un municipio más limpio y ordenado. En materia financiera, resaltó las acciones implementadas para el uso responsable de los recursos públicos. A través de la Tesorería Municipal, se logró un ahorro del 30 por ciento en el consumo de energía eléctrica, mientras que la Dirección de Ingresos reportó un incremento del 28 por ciento en la recaudación del impuesto predial, resultado que colocó a Rosario en el segundo lugar estatal en este rubro.