$!Presenta Concordia fuerte despliegue de fuerzas de seguridad en busca de mineros desaparecidos

CONCORDIA._ El fuerte incremento del Operativo de Fuerzas de Seguridad de los tres niveles de gobierno en busca de los 10 trabajadores mineros privados de la libertad desde el pasado 23 de enero ya se presenta en el municipio de Concordia, pero hasta la tarde de este domingo no habían sido localizados. El despliegue es tanto en la cabecera municipal como en los diferentes poblados del municipio como El Verde, Pánuco y demás comunidades. En dichas acciones participan elementos del Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía de Investigación del Estado y Municipal.









Cerca de las 13:00 horas personal de la Marina y de la SSPC incursionaron en el poblado de El Verde, a unos 14 kilómetros al norte de la cabecera municipal, donde elevaron un dron para reconocimiento del terreno, pero no localizaron ningún indicio y se retiraron. “Estamos haciendo labores de presencia y de reconocimiento”, dijo brevemente el personal consultado. Pero aseguró que hasta la tarde de este 1 de febrero no habían sido localizados los 10 trabajadores de una minera canadiense privados de la libertad el pasado 23 de enero en este municipio. La mañana de este domingo el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, anunció que por instrucciones de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y del Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, a partir de este 1 de febrero se reforzó de manera importante el operativo en busca de los 10 mineros desaparecidos en el municipio de Concordia.









Agregó que en dichas acciones participan 1 mil 190 elementos del Ejército Mexicano, 270 de Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional y 20 ministeriales, además de tres helicópteros artillados y dos aviones T6C- Texan. Este domingo este diario constató el reforzamiento del operativo de búsqueda en comunidades y transitando por carreteras de Concordia, pero no se vieron sobrevuelos de helicópteros y aviones. Personal de la SSPC expresó que las aeronaves se despliegan en varias comunidades de este municipio de tradición minera.









El pasado jueves el Vicefiscal en la Zona Sur del Estado, Isaac Aguayo Roacho, manifestó que el 24 de enero se recibieron tres denuncias de la privación de la libertad por parte de personas armadas de 10 trabajadores de una minadiense un día antes en la cabecera municipal y desde ese entonces se inició la búsqueda de dichas personas provenientes de Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Durango, pero no han sido localizadas. Agregó que ya se han realizado varios cateos en el municipio de Concordia, en los lugares donde al parecer fueron llevados los trabajadores y se encontraron algunos indicios, pero no a las personas. “Hemos encontrado ese tipo de indicios, en este caso un gafete de uno de ellos que es un tipo de identificación y hasta ahí”, añadió Aguayo Roacho. Conforme avanzó el domingo se fue incrementando la presencia de elementos de Fuerza de Seguridad federales en el municipio de Concordia en busca de los 10 mineros privados de la libertad.