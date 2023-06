Para que en el Código Penal se catalogue como delito el hecho de que comercializadores negocien con los productores la totalidad de la cosecha de mango, pero que solo les pagan el 20 o 25 por ciento y que también se castigue a quienes llegan con camionetas a sacar el producto de las huertas, es la iniciativa que presentó el Diputado Juan Carlos Patrón con la promoción inicial de las asociaciones de agricultores del Río Las Cañas y Baluarte.

“Ya firmamos una iniciativa que proporcionaron los productores de mango de Rosario y Escuinapa. Ellos traen la necesidad de que el robo y el fraude de su producto esté catalogado dentro del Código Penal”.

Explicó que hay comercializadores que llegan con los productores de mango, según para negociar la totalidad de la cosecha de sus huertas, los enganchan con el 25 por ciento del pago total, van con camionetas a recoger o robar el producto, pero ya no regresan a pagarles el 75 por ciento que faltaba por saldar.

“Hay dos esquemas que estamos por subir en el Código Penal: es el robo de mango, no es el robo hormiga en el cual va alguien, se mete y corta un mago, sino que hay gente que va con camionetas, se meten a las huertas y sacan el producto. Y luego está el fraude, que es el hecho de ir a negociar el producto y luego no les pagan. Es fraude porque no los encuentran o se niegan a pagar, y no los pueden obligar a pagar porque no hay un apartado en el Código Penal que diga que esa persona tenga que ser sancionada.

Sobre estas dos situaciones, el Diputado morenista comentó que ya se subió la iniciativa en el Congreso del Estado con la promoción inicial de las Asociación de Agricultores del Río Baluarte y la Asociación de Agricultores del Río Las Cañas, además de los ejidatarios.

Informó que el delito de fraude no solamente se contempla para la producción de mango, sino también para los productos pesqueros, el maíz y el sorgo.

“La iniciativa se metió el lunes pasado (19 de junio) a ventanilla, mañana martes (27 de junio) o el jueves (29 de junio) le demos lectura, le damos la segunda lectura, pasa a comisiones, luego la tenemos en el Pleno para aprobarla y votarla”, detalló el legislador.

Falta regular las rentas vacacionales

El Diputado Juan Carlos Patrón hizo mención del fraude a los 240 turistas que llegaron de Nuevo León y Coahuila, hecho que calificó como lamentable y aplaudió a la autoridad municipal por su intervención y que los pudieron auxiliar.

“Hay que ordenar eso, es una situación muy difícil porque Mazatlán está creciendo y la gallina de los huevo de oro se va a terminar si no lo ordenamos. Es una situación lamentable y que bueno que bueno que la autoridad municipal como Turismo y todos los involucrados actuaron y pudieron darle atención. Hay que regularlo y meter las rentas vacacionales como parte de la regularización en el Congreso, que sea una iniciativa de ley”, informó.