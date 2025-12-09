Presenta rector de UTEsc tercer informe trimestral de actividades ante Consejo Directivo

Culiacán.- El Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, en sesión presidida por el Dr. Rodrigo López Zavala, subsecretario de educación media superior y superior de la SEPyC, sesionó esta mañana para recibir del rector, Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, su informe de actividades del tercer trimestre de 2025.

Entre los resultados que se dieron a conocer, destacó un aumento del 70% en la asignación de becas, tasa de titulación del 96%, aumento de la matrícula del 10.23%, superando el 9.5% proyectado a nivel nacional, con 1228 estudiantes, lo cual, para el subsecretario de educación media superior y superior es un logro notable pues, de 2021 a 2024, el abandono escolar se ha reducido en UTEsc del 20% al 8%. López Zavala también reconoció la gestión que ha hecho la casa de estudios para contar con trece docentes pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

Por su parte, la Mtra. Guadalupe de la Rosa Zatarain, enlace de la Secretaría de Educación Pública Federal, celebró que la Universidad Tecnológica de Escuinapa aplique una política permanente de recuperación de estudiantes, a través de distintas estrategias, para que concluyan sus estudios de nivel superior.

En este acto de rendición de cuentas participaron, en modalidad presencial y en línea, autoridades educativas, representantes de los tres niveles de gobierno, así como de los sectores social y productivo.