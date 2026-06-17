Presenta UTEsc ante su Consejo Directivo, primer informe trimestral de 2026

Escuinapa.- En video sesión realizada este mediodía, el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Escuinapa presidido por el Lic. Pablo Antonio Peñuelas Mondaca, director de Organismos Sectorizados, en representación del Dr. Rodrigo López Zavala, subsecretario de educación media superior y superior de la SEPyC, recibió el primer informe trimestral de actividades de 2026 que fue presentado por el rector de la casa de estudios, Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero.

En esta oportunidad, Mendoza Guerreo dio cuenta de los avances y el estado que guarda la universidad en áreas de importancia, como la tendencia favorable que presente su registro de aspirantes de nuevo ingreso, con lo cual se proyecta rebasar las cifras del ciclo escolar anterior; la atención y apoyo a estudiantes madres de familia, estudiantes embarazadas y estudiantes con discapacidad, siendo mayoría quienes presentan baja visión.

Destacó el otorgamiento de 1761 becas, cifra mayor que la matrícula total, en virtud de que algunos estudiantes cuentan con más de un apoyo. Asimismo, abogó por la población marginada y población de origen indígena, quienes, por su alta vulnerabilidad, requieren una ampliación en el otorgamiento de becas.

También reiteró los esfuerzos que la institución hace contra el abandono escolar y a favor de incrementar los índices de titulación, eficiencia terminal, aumento de convenios y de espacios para estadías profesionales de las y los estudiantes en Sinaloa, otras entidades del país y en el extranjero.

Por su parte, la Lic. María Eugenia Sandoval González, subdirectora de administración y finanzas de UTEsc, presentó el informe financiero del periodo.

Previó a la conclusión de esta comparecencia ante autoridades de los tres niveles de gobierno, la Lic. Diana Margarita Gallardo Novelo, jefa del Departamento de Información y Estadística de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, felicitó al rector por el compromiso demostrado a través de la labor realizada por la casa de estudios, mientras que el Lic. Peñuelas Mondaca describió a UTEsc como una institución dispuesta a enfrentar retos con una buena administración y sensibilidad de su personal a las necesidades de las y los estudiantes.