$!Presentan en Cesur conferencia en el marco de Día Internacional de la Mujer, en Rosario

EL ROSARIO._ Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Estudios Superiores de El Rosario, UAS, llevó a cabo la conferencia “Violencia de Género: Nuevas Modalidades”.

La ponencia fue impartida por Verenice Oleta Benítez, y se convirtió en un espacio de reflexión, aprendizaje y conciencia.