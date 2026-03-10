El Sur
Presentan en Cesur conferencia en el marco de Día Internacional de la Mujer, en Rosario

“Violencia de Género: Nuevas Modalidades” fue impartida por Verenice Oleta Benítez
Hugo Gómez |
10/03/2026 21:00
EL ROSARIO._ Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Estudios Superiores de El Rosario, UAS, llevó a cabo la conferencia “Violencia de Género: Nuevas Modalidades”.

La ponencia fue impartida por Verenice Oleta Benítez, y se convirtió en un espacio de reflexión, aprendizaje y conciencia.

Durante esta actividad, estudiantes y comunidad educativa tuvieron la oportunidad de analizar las distintas formas en que se manifiesta la violencia de género en la actualidad, así como la importancia de reconocerla, prevenirla y actuar desde la educación, el respeto y la igualdad.

Evento durante el cual, se garantizó que Cesur reafirma su compromiso de seguir generando espacios que promuevan la reflexión, la justicia y el respeto hacia las mujeres y las niñas.

