$!Presentan en Cesur conferencia en el marco de Día Internacional de la Mujer, en Rosario

EL ROSARIO._ Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Estudios Superiores de El Rosario, UAS, llevó a cabo la conferencia “Violencia de Género: Nuevas Modalidades”.
La ponencia fue impartida por Verenice Oleta Benítez, y se convirtió en un espacio de reflexión, aprendizaje y conciencia.
Durante esta actividad, estudiantes y comunidad educativa tuvieron la oportunidad de analizar las distintas formas en que se manifiesta la violencia de género en la actualidad, así como la importancia de reconocerla, prevenirla y actuar desde la educación, el respeto y la igualdad.
Evento durante el cual, se garantizó que Cesur reafirma su compromiso de seguir generando espacios que promuevan la reflexión, la justicia y el respeto hacia las mujeres y las niñas.