Presentan examen de ingreso a la Universidad Tecnológica de Escuinapa cerca de 300 aspirantes; se mantiene abierto el sistema de preinscripciones

Escuinapa.- Los días 6. 7 y 8 de mayo, la Universidad Tecnológica de Escuinapa llevó a cabo la aplicación del examen de ingreso a sus nueve carreras de licenciatura e ingeniería, en la que participaron cerca de 300 aspirantes que se preinscribieron durante el periodo enero - abril de 2026. Bajo la política de rechazo cero, la universidad mantendrá abierto el sistema de preinscripciones para más aspirantes, a quienes se les asignarán nuevas fechas de examen.

Matemáticas, inglés y expresión escrita, son las áreas de conocimientos que se evaluaron para hacer un diagnóstico, a través de una plataforma digital instalada en los centros de cómputo de la casa de estudios, con la finalidad implementar futuras acciones de adecuación que las y los próximos estudiantes universitarios, requieran.

En fechas próximas se les informará de los resultados, así como de las fechas de inscripción, curso de inducción e inicio de clases.