$!Presentan IV Congreso Nacional del Mango de UTEsc a autoridades y representantes del sector

Escuinapa.- Esta mañana se llevó un encuentro con autoridades y representantes del sector productivo con la finalidad de dar a conocer pormenores del IV Congreso Nacional del Mango que la Universidad Tecnológica de Escuinapa realizará los días 10 y 11 de septiembre de este año en sus instalaciones.

Bajo el lema “Estrategias agronómicas del cultivo de mango ante el cambio climático”, fue presentado el programa de actividades que incluye conferencias magistrales, mesas de trabajo, paneles de expertos y egresados, muestras de productos, talleres y recorridos en campo.

El rector, Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, comentó que el congreso permitirá repensar el mango desde una perspectiva que demanda preocupación y ocupación ante el cambio climático y la baja floración, para encontrar oportunidades en el cultivo, la comercialización y en los procesos que le dan valor agregado.

Por su parte, la encargada del área de Agricultura, Pesca y Ganadería del Gobierno De Escuinapa , María Elena Robles Ochoa, en representación del alcalde, Dr. Víctor Díaz Simental, habló de la importancia del Congreso Nacional del Mango, como punto de encuentro que impulsa el esfuerzo compartido de todos los actores con la destacada participación de la Universidad Tecnológica de Escuinapa.