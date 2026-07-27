$!Presentan programa oficial por el 371 Aniversario de fundación de El Rosario

EL ROSARIO._ Con motivo un único día de celebración, el Ayuntamiento local dio a conocer el programa oficial por el 371 Aniversario de Fundación de El Rosario, Pueblo Mágico.
Así lo dio a conocer por medio de su página oficial con el lema “Orgullo de Nuestra Tierra”.
El evento es coordinado por el Gobierno de Rosario en colaboración con La Casa de la Cultura “Gilberto Owen”.
La cita se precisa es el 3 de agosto, en punto de las 18:00 horas, en la explanada municipal.
Así mismo se dio a conocer que los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, entrega de distintivos, espectáculo folclórico y pirotecnia, entre otras atracciones.