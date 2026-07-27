$!Presentan programa oficial por el 371 Aniversario de fundación de El Rosario

EL ROSARIO._ Con motivo un único día de celebración, el Ayuntamiento local dio a conocer el programa oficial por el 371 Aniversario de Fundación de El Rosario, Pueblo Mágico.

Así lo dio a conocer por medio de su página oficial con el lema “Orgullo de Nuestra Tierra”.

El evento es coordinado por el Gobierno de Rosario en colaboración con La Casa de la Cultura “Gilberto Owen”.