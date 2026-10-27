$!‘¡Presente!’, el grito de compañeros del Ayuntamiento de Rosario en homenaje de cuerpo presente a Fabiola y Julissa

ROSARIO._ En medio de un silencio que solo rompían sollozos, el Palacio Municipal cimbró al grito de “¡Presente!”, al prestar su voz trabajadores durante el último pase de lista de cuerpo presente en honor a Fabiola Lizette Rodríguez Lizárraga y Esmeralda Julissa Torres Lizárraga como parte del homenaje póstumo. Ellas fallecieron junto a otra mujer en un accidente en la carretera México 15, el pasado domingo 25 de octubre. A las 8:25 horas salieron ambos féretros de conocido salón de eventos en la Colonia Calderón, barrio que vio crecer a ambas hermanas.







En el patio interior del Palacio Municipal, decorado con un gran moño en su entrada principal, esperaba el personal de todas las áreas a ambos féretros. Tras su ingreso, un trabajador colocó una veladora y con la voz entrecortada la maestra de ceremonia dio inicio al acto, y quién dio el uso de la voz a la Secretaria del Ayuntamiento, Guadalupe Montaño López, quien emitió un emotivo mensaje en nombre de la autoridad y los trabajadores.







Montaño López reconoció que se le pidió emitir un mensaje que dé consuelo pero duda que existan. “La noticia consternó a todos en cuestión de segundos, tanto que no podía respirar mientras leía lo que había pasado, así que el impacto creo que no se mide; no sé si existe vida después de la muerte pero creo que ellas dejaron huella en cada una de las personas que estamos aquí”, aseguró en su mensaje, que confesó lloró mientras escribió.



