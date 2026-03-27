Presidenta Municipal de Rosario brinda respaldo ante derrumbe en mina de Chele

EL ROSARIO._ La Presidenta Municipal de Rosario, Claudia Liliana Valdez Aguilar, se mantiene atenta a los hechos ocurridos por el derrumbe que se suscitó en una mina ubicada en el poblado de Chele, del municipio de Rosario, en el que cuatro mineros quedaron atrapados.

Desde el jueves, la Alcaldesa ha permanecido atenta al desarrollo de los acontecimientos, brindando apoyo y acompañamiento a las familias de los afectados, atendiendo en todo momento sus necesidades.

De manera inmediata la Presidenta Municipal, junto al Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya solicitaron el apoyo y atención de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las labores de rescate ya están siendo atendidas por la Secretaría de la Defensa Nacional y Protección Civil Estatal, quienes trabajan de manera coordinada para lograr la pronta localización y extracción de los mineros.

Valdez Aguilar ha estado en la zona del incidente, cercana a la ciudadanía, priorizando el bienestar de las familias y mostrando su respaldo ante este lamentable hecho.

De manera alentadora, se ha informado que los mineros permanecen con vida, lo que mantiene la esperanza de un rescate exitoso.