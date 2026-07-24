Préstamo del Gobierno de Sinaloa ha permitido estabilizar finanzas en Escuinapa, dice Tesorero

ESCUINAPA._ Con el préstamo de 6 millones de pesos que le otorgó el Gobierno del Estado se tiene la posibilidad de estabilizar las finanzas y la prioridad será el salario de los trabajadores, informó el Tesorero Municipal de Escuinapa, Mauricio Díaz Sánchez.

“Ya se están liquidando las nóminas que estaban pendientes, ya saldé el 80 por ciento de nóminas, ya se han estado pagando proveedores, se están haciendo unas modificaciones con Ingresos para tener un mejor recurso, porque estaba muy bajo lo que estaba cayendo”, dijo.

Se está haciendo una estrategia, dijo para que los ingresos propios sean mayores y considera que si está funcionando, para subsanar gastos.

“Si está quedando un saldo que podré utilizar hasta el mes de agosto”, expuso.

Los meses más difíciles, en materia financiera, son desde julio hasta la mitad de octubre, precisó, que es cuando el recurso de las participaciones llega más bajo de 4 millones de pesos, en octubre pueden llegar un poco más de 7 millones y es donde la estabilidad empieza a ser mayor.

Se empezará a ahorrar para pagar el préstamo que se solicitó, dijo.

“Al parecer con las modificaciones tanto en nóminas como en los cobros, ya habrá un poco más, yo creo que en la próxima quincena se pagará normal, ya pagué el ISR, adelanté, para que a los trabajadores no les falte la nómina”, dijo.

Los proveedores se están pagando poco a poco, señaló, pues ha habido problemas para crédito con ellos debido a que hay a quienes se les debe hasta 500 mil pesos.

Afortunadamente ha buscado a proveedores locales para atender necesidades del Ayuntamiento y si se han tenido respuestas favorables, se les pide solamente días para ir pagando.