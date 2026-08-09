$!Presume Ayuntamiento de Rosario bacheo en calle y le llueven demandas

EL ROSARIO._ A pesar de que el Ayuntamiento local intentaba destacar la atención a la calle López Portillo con bacheo, ciudadanos urgen a atender otras vialidades de la cabecera y Pueblo Mágico.

Ya que desde el inicio del periodo vacacional, vecinos de la calle López Portillo señalaron a Noroeste las malas condiciones de la vialidad pese a conectar la pista con el Santuario de Nuestra Señora del Rosario.

“A través de la Dirección de Obras Públicas y junto a Gobierno del Estado se realizó el bacheo en calle José López Portillo de la cabecera municipal”, se puede leer junto a una imagen de los trabajos.

Así lo anunció la Comuna por medio de su cuenta oficial de redes sociales donde los vecinos manifestaron la urgencia de otras vialidades.