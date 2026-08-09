$!Presume Ayuntamiento de Rosario bacheo en calle y le llueven demandas

EL ROSARIO._ A pesar de que el Ayuntamiento local intentaba destacar la atención a la calle López Portillo con bacheo, ciudadanos urgen a atender otras vialidades de la cabecera y Pueblo Mágico.
Ya que desde el inicio del periodo vacacional, vecinos de la calle López Portillo señalaron a Noroeste las malas condiciones de la vialidad pese a conectar la pista con el Santuario de Nuestra Señora del Rosario.
“A través de la Dirección de Obras Públicas y junto a Gobierno del Estado se realizó el bacheo en calle José López Portillo de la cabecera municipal”, se puede leer junto a una imagen de los trabajos.
Así lo anunció la Comuna por medio de su cuenta oficial de redes sociales donde los vecinos manifestaron la urgencia de otras vialidades.
“Nada que festejar, vaya, parchesotes del Bienestar; a la primer lluvia se transformarán en alberca; no sean simuladores, hagan algo bien, que dure, no cochinadas como esas”, destaca un comentario.
Así mismo se pide que se atienda al resto de las vialidades como parte de la mejora de la imagen urbana y turística de la ciudad, que ha empeorado con el temporal de lluvias.
Entre las vialidades mencionadas está la calle que lleva al panteón municipal, donde se encuentra el banco del Bienestar; la calle Benito Juárez, que entre otros edificios está el museo de Lola Beltrán; calle Baluarte, a una cuadra del Santuario de Nuestra Señora del Rosario, entre otras.
“La calle del museo de Lola Beltrán hacia el mercado está horrible”, aseveró una vecina.
Los vecinos realizaron un llamado a las autoridades a tomar cartas en asunto y mejorar las condiciones en que se encuentran las vialidades de la ciudad.