$!Prevalece tala clandestina de árboles en Escuinapa: ex alcalde

“Todos los días vengo, desafortunadamente dejé de venir tres días y ahora me encuentro con estos árboles que son de mucha historia, que tienen décadas aquí y me encuentro que están todos talados, posiblemente la tala clandestina está prevaleciendo, no respetan la historia de los árboles”, dijo.

Indicó que durante este fin de semana por lo menos dos árboles que estaban dentro de una de sus huertas fueron talados aprovechando su ausencia en la zona.

ESCUINAPA._ La tala clandestina de árboles se está presentando en la ciudad, alertó el productor y ex Alcalde Bonifacio Bustamante Hernández.

Es lamentable que el Ayuntamiento no esté alerta en estos temas, indicó, que Seguridad Pública no esté pendiente de este tipo de temas que son parte de su responsabilidad.

“Que verifiquen los aserraderos y que den seguimiento a esto para que se pueda controlar la tala de árboles, posiblemente en la zona serena haya concesiones pero ya meterse a una propiedad privada es aberrante”, dijo.

Se tiene que trabajar en evitar esa impunidad, fortalecerse como sociedad para evitar que esto se vuelva a presentar, por su parte realizará la denuncia correspondiente.

El jefe del Departamento de Ecología, Diógenes Fragoso Aguilar informó que se estén levantando evidencias del daño que se ocasionó.

“Son especies maderables, es ficus y si efectivamente tienen varias décadas basados en lo ancho del tronco y en lo ancho de la corona, son camichines, están protegidos dentro de la norma 059”, dijo.

Se realizará ficha técnica y se enviará toda la información a Seguridad Pública para que se brinde también el apoyo, precisó.