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Gobierno

Prevé Gobierno de Escuinapa recorte de hasta 100 trabajadores

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental informó que buscan resolver los conflictos legales que les limitan los recursos
Carolina Tiznado |
28/04/2026 14:21
28/04/2026 14:21

ESCUINAPA._ Entre 50 y 100 personas podrían salir de la administración pública de Escuinapa en una reingeniería de personal que busca subsanar problemas financieros, informó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“Ya ha habido (despidos) y habrá más... Ojalá sean lo menos posibles, pero serán entre 50 y 100 de todas las áreas”, asentó.

Precisó que en materia financiera nunca la ha tenido fácil, pues el presupuesto se ha ido recortando y se ha intentado resolver problemas de sentencias laborales.

Esta semana acudirá a una cita a los Juzgados para ver cómo ir resolviendo estos temas, como dejar finiquitados esos temas en materia legal, informó.

”Buscamos cómo ir ya resolviendo de manera definitiva y no dejar esa herencia maldita a los próximos presidentes municipales”, dijo.

Entre esas sentencias laborales están las respectivas a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, dependencia que ha estado solicitando que el Ayuntamiento sea aval para un préstamo de 10 millones de pesos y que no ha sido aprobado hasta el momento por Cabildo.

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