$!Prevén abrir en febrero guardería hijos de jornaleros agrícolas en Isla del Bosque, en Escuinapa

Falta impermeabilizar, las puertas de los baños fueron robadas, las familias no quieren irse pues no pueden llevarse cosas como máquinas de nixtamal o poner estufas de gas, hay protocolos que cumplir en este lugar y se tiene una lucha contra usos y costumbres.

“Es un edificio bonito, pero no funciona, hay que meterle dinero, pero no se tiene, los grupos de familias que se irían a Teacapán querían llevarse molino de nixtamal, no se pueden meter estufas de gas, es estufa eléctrica, muchas limitaciones que no se tomaron en cuenta cuando se dieron las instalaciones”, dijo.

Aunque el albergue tenga mejores instalaciones que las cuarterías y un costo menor a lo que se paga, lamentablemente los usos y costumbres se imponen pues hay reglas que cumplir y no se puede hacer todo lo que quieran en estos sitios.

Se tiene que pagar además un “código rojo” para poder abrir las guarderías, se está en eso, pero considera que se tienen que buscar muchas más acciones, desde el ámbito que corresponda a cada quien, para poder evitar que los niños vayan al campo.