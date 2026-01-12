Prevén continúen nublados con mínima posibilidad de lluvias en Escuinapa

ESCUINAPA._ Por lo menos hasta este martes, se prevé que sigan nublados aunque la posibilidad de lluvias es mínima, informó Erik Quintanilla Morales, coordinador operativo de Protección Civil.

“Aquí en Escuinapa nos amaneció con una llovizna ligera, amanecimos a unos 13 o 14 grados centígrados conforme paso el día aumentando la temperatura”, dijo Quintanilla Morales.

Estas temperaturas que se tienen en estos primeros días de enero han sido menores a las que se presentaron en diciembre, cuando se tuvieron temperaturas similares a septiembre u octubre, precisó.

“Hizo calor como si estuviéramos en septiembre u octubre, esto (frío) es debido a la nubosidad que tenemos en el Estado”, dijo.

Este lunes las temperaturas fueron entre los 14 y 27 grados centígrados, el mes pasado superaban los 20 grados como mínimas, hoy la gente usa ropa que abriga más.

El miércoles ya estará más despejado, mientras solo se tendrán nubosidad en esta zona sur, las probabilidades de lluvias serán mayores del centro al norte del Estado, manifestó.