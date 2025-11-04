Prevén en Rosario superar meta en recaudación de Impuesto Predial

EL ROSARIO._ Con acciones como notificaciones, pago en línea y los descuentos del Buen Fin se espera superar la meta de este año por el orden de los 19 a 20 millones de pesos a captar por medio del Impuesto Predial, informó el Tesorero Municipal, Sergio Valente Noriega.

“Creemos que este cierre de trimestre y año pues nos pueda ir bien en la captación del impuesto predial, estamos trabajando para ello”, dijo.

Dio a conocer que se han emprendido tres acciones concretas el entregar cartas invitación y notificaciones, además de implementar el pago en línea y el programa denominado Buen Fin.

“Estamos esperando implementar el cobro en línea, ya para darle esa forma de pago al contribuyente”.

Domínguez Noriega reconoció que el municipio está obligado a superar sus ingresos propios pues de lo contrario se afectarían las participaciones federales.

Sobre el Buen Fin, indicó que se propuso a Cabildo para que se otorgue del 17 de noviembre al 12 de diciembre el 100 por ciento de descuentos en multas y recargos para el Impuesto Predial Rústico y Urbano y el pago de ISAI.

“Ya que el municipio está obligado a recaudar más en comparación al año anterior ¿por qué? porque sino se te caen las participaciones, es un conjunto la recaudación del impuesto predial con la recaudación del agua se tiene que superar año con año por que si no las participaciones federales se pueden disminuir”, explicó.

Expuso que se espera que ocurra al igual que el año pasado donde se superó la meta que osciló entre los 17 a 18 millones.

Refirió que hasta el momento la recaudación está por encima del 75 por ciento en cuanto a la captación de ingresos propios, por lo que confía que el 25 restante se cumpla este fin de año.