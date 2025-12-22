$!Prevén que pista de hielo en Rosario compense la pérdida de visitantes por violencia

EL ROSARIO._ Al reconocer que la ola de violencia puede repercutir en la afluencia de visitantes el coordinador de Turismo local, Mario Alberto Tirado Rodríguez, anunció que espera que la pista hielo compense estos resultados con la visita de familias de los municipios vecinos. “Buenas (expectativas), esperamos recibir varios turistas en esta temporada navideña y aquí en Rosario pues ahora con la atracción de la pista de hielo esperamos también por lo menos de los vecinos municipios la afluencia”, dijo.

Recientemente se han presentado hechos de alto impacto con consecuencias fatales en la cabecera municipal del municipio próximo de Escuinapa. No obstante, el funcionario municipal argumentó que el municipio ha sido uno de los más tranquilos por lo que también espera favorezca en la percepción de los turistas.

“Claro que sí (afecta), pero bueno como hemos visto también aquí en Rosario yo creo que es de los municipios que hemos estado más tranquilos y eso nos va a favorecer bastante”. Cabe mencionar que el tema de inseguridad se ha focalizado principalmente en la zona serrana del municipio.