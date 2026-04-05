Prevén retomar la búsqueda y efectuar rescate en mina de Rosario la noche de este domingo

ROSARIO._ Con el inicio de la extracción de agua y jal en la mina Santa Fe, donde permanecen atrapados tres mineros, se dará el primer reconocimiento, por lo que espera que en la noche de este domingo se pueda retomar la búsqueda y efectuar el rescate, indicó Laura Velázquez Alzúa.

La Coordinadora Nacional de Protección Civil señaló que los trabajos de bombeo se pusieron en marcha a las 23:30 horas del sábado 4 de marzo, logrando reducir 4 metros del espejo de agua, a 12 días de que se registró la desaparición e iniciaron las acciones de rescate.

“Creo yo que entre las 10:00 de la noche y medianoche podríamos hacer ya la búsqueda y rescate”, afirmó.

La funcionaria federal sostuvo que por durante la noche del domingo se espera que que se libere el espacio del agua que ha obstáculizado y frenado las labores de búsqueda por varios días.

Manifestó que el ingreso de la brigada será a las 14:00 horas para realizar un reconocimiento y valorar las condiciones. Será una brigada conformada por dos buzos y ocho rescatistas de USAR, Sedena y Protección Civil.

Velázquez Alzúa apuntó que a las 18:00 horas se tendrá una reunión para obtener toda la información de ese recogimiento que permita plantear líneas de acción.

“En la tarde vamos a tener la información de ese reconocimiento para ver cuál es el avance y lo que procede... en este primer reconocimiento, porque sí hay posibilidad de una vez van a ingresar, sí hay posibilidad”.

Por tal motivo, la funcionaria garantizó que están preparandos para lo que suceda en estas acciones, donde se espera encontrar a los tres mineros.

“Si encontramos a nuestros mineros, que espero que así sea, vamos a tener todo lo necesario, ambulancias, médicos y helicóptero para poderlos trasladar y atender de inmediato”, dijo.