$!PRI Sinaloa renueva dirigencias en Elota y San Ignacio

SAN IGNACIO._ En una jornada de reorganización política para la zona sur-centro del estado, el Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa formalizó la renovación de sus cuadros directivos en los municipios de Elota y San Ignacio.

César Emiliano Gerardo Lugo, presidente estatal del partido, acompañado por la secretaria general, Liliana Cárdenas, encabezó la toma de protesta estatutaria, marcando el inicio de una etapa que busca, según la dirigencia, recuperar el terreno político a través de la cercanía con la militancia.

En el municipio de Elota, la responsabilidad de dirigir los trabajos del partido recayó en la fórmula encabezada por Fedra del Rocío Yuriar Guzmán como presidenta, llevando a Lorenzo Gaxiola Medina en la secretaría general.

Posteriormente, la comitiva se trasladó a San Ignacio, donde se oficializó el nombramiento de Guadalupe Romero Sandoval como presidenta del Comité Municipal, e Ignacio Lizárraga Zamora como secretario general.